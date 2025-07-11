Hasan Ünlü'nün Görev Süresi Uzatıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'nün görevine devam edeceği öğrenildi.

Göreve başladığı günden itibaren ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına çeşitli çalışmalara imza atan Hasan Ünlü, özellikle suç ve suçlularla mücadeledeki kararlı tutumuyla dikkat çekmişti. İlçede düzenlenen huzur operasyonları, trafik denetimleri, uyuşturucuyla mücadele uygulamaları ve gençlere yönelik yürütülen sosyal projeler, Ünlü'nün kamuoyunda olumlu bir algı oluşturmasını sağladı.

Görev süresinin uzatılması, ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına yoğun mesai harcayan Ünlü'nün Ereğli'de kalacak olması, esnaf ve sivil toplum kuruluşları nezdinde de olumlu yankı buldu.

Yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceği belirtilen Hasan Ünlü'nün, ilçede huzur ve güvenliğin tesisi yönündeki faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi. - ZONGULDAK