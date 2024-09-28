Üye Girişi
Haberler

Hasan Hüseyin Tokuş, Edebiyat Dünyasına İki Yeni Kitapla Giriş Yaptı

Hasan Hüseyin Tokuş, Edebiyat Dünyasına İki Yeni Kitapla Giriş Yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şair Hasan Hüseyin Tokuş, 'Kelamistan' ve 'Bir Garip Öykü' adını taşıyan iki yeni kitabını okuyucuları ile buluşturdu. Eserlerinde toplumsal olayları işleyen Tokuş, şiirlerinde yaşadığı coğrafyayı yansıtıyor.

Hasan Hüseyin Tokuş, şiir ve öykü kitapları ile edebiyat dünyasındaki yerini aldı.

Daha önce dergi ve gazetelerde yazıları ile yer alan Tokuş, biriktirdiği şiirleri ve öykülerinin bir kısmından oluşan iki kitabı ile yazdıklarını ölümsüzleştirerek okuyucuları ile buluştu.

İlk gençlik yıllarından bu yana şiir yazan ve bunları toplayan Tokuş, artık yazdıklarının kitaplaşması gerektiğine inandığı için aldığı kararı uyguladığını ve şiirlerine; "Kelamistan" öykülerine ise "Bir Garip Öykü" ismini vererek yayımladığını belirtti.

Bilgi Ağacı Yayınları arasında çıkan Bir Garip Öykü kitabında yer alan öykülerin birçoğunun toplumumuzda yaşanan olayları bulacaklarını söyleyen Tokuş'un şiir kitabı ise Cinius yayınları arasında çıktı.

Kelamistan'da 49 şiir var ve serbest vezinde kaleme alınmış. Yaşadığı coğrafya ile anladığı dünyayı şiirlerinde okuyucuya anlatan şairin önümüzdeki aylarda yeni şiir kitaplarını da yayımlayacağını söylüyor.

Her iki kitapta kitap satışı yapan sitelerde yerini aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Edebiyat Kültür Eğitim Sanat Yerel

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });