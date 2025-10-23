Hasan Gün Erzin Emniyet Müdürlüğü Görevine Başladı

Hatay'ın Erzin ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hasan Gün, görevine başladı.

Hatay'da 3 ilçe emniyet müdürünün yer değiştirmesinin ardından Arsuz ilçe emniyet müdürüyken Erzin ilçesine atanan Hasan Gün Erzin görevine başladı.

Görevi devralan Emniyet Müdürü Gün: "Erzin halkının huzuru ve güveni için çalışacağım. İnsanlarımızın kanunlar çerçevesinde hareket etmelerini ve bunun yanında görevli Polis ekiplerine saygılı olmalarını rica ediyorum. Bu vatan, bu bayrak hepimizin. Saygı çerçevesinde hareket edersek huzur ve güven kendiliğinden oluşur" ifadesini kullandı. - HATAY