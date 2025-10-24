Haberler

Hasan Aydın: 45 Yıldır Ayakkabı Boyacılığı Yapıyor

Hasan Aydın: 45 Yıldır Ayakkabı Boyacılığı Yapıyor
Güncelleme:
Elazığ'da 73 yaşındaki Hasan Aydın, babasından devraldığı ayakkabı boyacılığı mesleğini 45 yıldır sürdürüyor. 2 metrekarelik barakasında çalışarak, gençlere çalışan bir hayat sürmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Elazığ'da 73 yaşındaki Hasan Aydın, 2 metrekarelik barakada 45 yıldır babasından devraldığı ayakkabı boyacılığı mesleğini sürdürüyor.

Elazığ'da ikamet eden 3 kız çocuğu babası 73 yaşındaki Hasan Aydın, sadece 2 metrekarelik barakasında tam 45 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor. Baba mesleğini sürdüren Aydın, her gün sabah erken saatlerde işine başlıyor ve akşam geç saatlere kadar çalışıyor. Küçük alanına rağmen işine bağlılığı, Türk bayrağına olan sevgisiyle sanayide herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Aydın, işine ara vermeden devam ediyor. 45 yıllık deneyimiyle sanayide saygın bir yer edinen Aydın, gençlere de " Çalışsınlar, mücadele etsinler ve hayatı yaşamayı bilsinler" tavsiyesinde bulundu.

Baba mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Aydın, "Evlendikten sonra Elazığ'a geldim. 15 sene kirada yaşadım. Bu meslek de babamın mesleğidir. Babamın mesleğini seçtim ve devam ettiriyorum. Ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Yaklaşık 45 yıldır bu işi yapıyorum. 45 senedir buradayım ve sanayide beni tanımayan yok. Burası aşağı yukarı 1 metre genişliğinde, 1 metre uzunluğunda bir baraka. Böyle küçük bir barakada işimi yapıyorum. Burada bayrağım da var. Bak, ağaç dikmişim. Ağaç benim gövdemi bile geçmiş. Ona göre düşünün. Sürekli buradayım. Akşam gidiyorum, sabah geliyorum. Oturuyorum burada. Bir ayakkabı olduğu zaman boyuyorum, yoksa tutacak bir dalım yok. Ben zamanında çalışmadım. Çalışsaydım şimdi sigortalıydım. Benim zamanım geçti, kullanamadım. Gençlere tavsiyem de, çalışsınlar, mücadele etsinler ve hayatı yaşamasını bilsinler" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
