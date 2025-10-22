Haberler

Hasan Akkaya'nın Yağmur Suyu Depolama Sistemi Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Hatay'da yaşayan Hasan Akkaya, evinin damında kurduğu sistemle yağmur suyunu depolayıp banyo, bulaşık yıkama ve lavabo için kullanıyor. Son 65 yılın en kurak yılını yaşayan Hatay'da, Akkaya'nın yaratıcı çözümü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hatay'da yaşayan Hasan Akkaya, evin damına kurduğu sistemle depoladığı yağmur suyunu; banyo yapmada, bulaşıkları yıkamada ve lavaboda kullanıyor.

Kurduğu sistemle yağmur suyunu kullanan vatandaş, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Meteoroloji verilerine göre Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Kentte 2024 yılına göre etkili olan yağış 2025 yılında yüzde 66 oranında geriledi. Kuraklığın etkisiyle kentte zaman zaman su kesintilerine gidiliyor. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşayan Hasan Akkaya, evde çocuklarıyla oturduğu esnada suların kesildiğini fark etti. Evin damındaki depoları kontrol eden Akkaya, iki deponun da boş olduğunu gördü. Sağanak yağışın etkili olduğu esnada gider borunun yönünü değiştiren Akkaya, yağmur sularını depolamaya başladı. Sağanak yağışın etkili olmasıyla Akkaya'nın kurduğu sistemle 2 depo doldu ve Akkaya ailesi su kesintisinden etkilenmedi. Kurduğu sistemle yağmur suyunu depolayan Akkaya, o anları sosyal medyada paylaşınca ilgi odağı oldu. Yağmur suyunun zararsız ve temiz olduğunu ifade eden Akkaya, yağmur suyunu; banyo yaparken, bulaşıkları yıkarken ve lavaboda kullandığını söyledi.

"Yağan yağmur suyuyla iki depo su doldurdum ve yağmur suyunu; banyo yaparken, bulaşıkları yıkarken ve lavaboda kullanıyorum"

Yağmur suyunu depolayarak kuraklığa çözüm bulduğunu söyleyen Hasan Akkaya, "Hatay'da son 65 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Kuraklıktan dolayı sık sık su kesintileri oluyor. Depolara çıkıp bakarken su olmadığını fark ettim. Yağmur yağıyordu sonra aklıma fikir geldi. Sonra bir boruyu alıp bu sistemi yaptım ve depoları doldurdum. Yağmur suyuyla iki depoyu yağmur suyuyla doldurdum. Yaptığım sistemi sosyal medyada paylaştım ve güzel yorumlar aldım. Yağan yağmur suyuyla iki depo su doldurdum. Yağmur suyunu; banyo yaparken, bulaşıkları yıkarken ve lavaboda kullanıyorum. Yağmur suyu çok temiz. Maliyeti yok. Sadece yoruldum ve ıslandım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
