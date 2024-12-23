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Harun M. Töle'nin 'Unspoken' Sergisi Açıldı

Harun M. Töle'nin 'Unspoken' Sergisi Açıldı
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Harun M. Töle'nin 'Unspoken' adlı fotoğraf ve video sergisi, AFSAD ev sahipliğinde açıldı. Sergi, sanatseverleri görünmeyeni keşfetmeye davet ediyor.

(ANKARA)- Harun M. Töle'nin "Unspoken" adlı fotoğraf ve video sergisi, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) ev sahipliğinde açıldı. Eda Arısoy'un küratörlüğünü üstlendiği sergi, başkentli sanatseverleri, görünmeyeni ve dile getirilemeyeni keşfetmeye davet ediyor.

Harun M. Töle'nin "Unspoken" adlı fotoğraf ve video sergisi, AFSAD'ın ev sahipliğinde yapılan etkinlikle açıldı. Eda Arısoy'un küratörlüğünde hazırlanan sergi, Ankara'daki sanatseverleri, görünmeyen ve ifade edilemeyen unsurları keşfetmeye çağırıyor.

Serginin açılışında söz alan AFSAD Başkanı Burcu Vardar, "Unspoken" sergisinin AFSAD'da sergilenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Harun M. Töle ve Eda Arısoy'a teşekkürlerini sundu.

Harun M. Töle ise sergisine katılarak eserlerine katkı sağlayan AFSAD üyeleri ve fotoğrafseverlere teşekkür etti. Sergisinin anlamına dair şunları ifade etti:

"Bu çalışmalarda, fotoğrafların ardından videolarla tamamlanan bir bütünlük var. Çalışma, ne olduğunu açıklayan bir seriye dönüşüyor. Unspoken, gündelik koşturmaca içerisinde bir parçası olduğumuzu sıklıkla unutabildiğimiz doğanın ve kentin farklı dil ve biçimlerde birbirine karışarak ortaya koyduğu an ve sürprizlerden bazılarına tanıklık etmektedir. Doğa ile kentin geçirgen gerçekliklerini bakışımıza sunan, henüz söylenmemiş/dile getirilmemiş olan farklı hallerine, yansımalarına, titreşimlerine yer veren 'unspoken'; tekrar ederek farklılaşan/farklılaşarak tekrar eden fotoğraflar aracılığı ile her bakıldığında bir başka duyguyu ve söylenmeden anlaşılabilecek olanı keşfetmeye bir davettir" dedi.

"Unspoken" fotoğraf ve video sergisi, 5 Ocak 2025 Pazar gününe kadar AFSAD'da ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel
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