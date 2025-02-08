Harşit Savunmasının 107. Yıldönümünde Anma Programı Düzenlenecek

1. Dünya Savaşının önemli mücadelelerinden Harşit Savunmasının 107. yıldönümünde Giresun'da anma programı düzenlenecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı ve Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında Harşit Zaferi'nin önemine dikkat çekti. Özkaya, Harşit Zaferi'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki en önemli mücadelelerden biri olduğunu belirterek "Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bu vatanı canı pahasına savunan ecdadımızın fedakarlığı sayesindedir. Kafkas Cephesi'nin en kritik hattı olan Harşit Nehri boyunca gerçekleşen savunma savaşında düşman, yaklaşık 16 ay boyunca durdurulmuş ve püskürtülerek Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan tamamen çıkartılmıştır. Bu süreçte hem Çanakkale'de hem de Harşit'te destan yazılmıştır" dedi.

Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, Rusların Doğu Anadolu ve İstanbul'u ele geçirme planlarının Harşit Cephesi'nde başarısızlığa uğratıldığını belirtti. Özkaya, dönemin 3. Ordu Komutanı Vehip Paşa komutasındaki birliklerin ve milis kuvvetlerinin, 1916-1918 yılları arasında Rus ilerleyişini durdurarak bölgeyi savunduğunu 12 Şubat 1918 itibarıyla Türk birliklerinin Harşit hattından başlayarak Görele, Vakfıkebir ve Gümüşhane'yi düşman işgalinden kurtardığını hatırlattı.

Özkaya, Harşit Savunması'nda 192 resmi şehidin kimliğinin tespit edildiğini ancak binlercesinin mezarsız yattığını belirterek 12 Şubat'ta düzenlenecek anma programında tüm halkı bir araya gelmeye davet etti. - GİRESUN