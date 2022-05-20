Hanönü'nde 'şükür duası' yapıldı - Haberler

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Hanönü'nde 'şükür duası' yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hanönü'nde 'şükür duası' yapıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Cuma namazı sonrasında 'rahmet ve şükür duası' yapıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Cuma namazı sonrasında 'rahmet ve şükür duası' yapıldı.

Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli camisinde Cuma namazı sonrasında cami önünde toplanan vatandaşlar, 'rahmet ve şükür duası' yaptı. Duaya Hanönü kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Müftüsü Ali Çelebi, Taşköprü vaizi Kemal İhtiyar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duanın ardından kurban kesildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu, Hanönü, Cuma, Yerel, Haberler

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