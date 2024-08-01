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Adıyaman'da İsmail Heniye'nin suikast sonucu şehit edilmesi protesto edildi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin uğradığı suikast sonucu şehit edilmesini protesto eden vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kılarak dualar etti. Vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı. Basın açıklamasının ardından Hamas Siyasi Büro Şefi Şehit İsmail Heniye için gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar okundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin uğradığı suikast sonucu şehit edilmesini protesto eden vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kılarak dualar etti.

Akşam namazından sonra Kahta Yüzüncü Yıl Parkı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı. Kahta STK Platformu adına basın açıklamasını okuyan eğitimci İsmail Öner, "Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (HAMAS) lideri, ümmetin kahraman neferi İsmail Heniye'nin şehadet haberi hepimizi derinden yaralamıştır. Şehadetlerinin arkasındaki odak olan İsrail-ABD-İngiltere şeytan üçgenini lanetliyoruz. İsmail Heniye, Filistin'de Batı ve uşaklarının güdümünde yapılan işgale karşı Müslümanları organize ederek, işgalin ancak birlik olarak ve organize olarak sona erdirilebileceğinin bilincini Şehid Şeyh Ahmed Yasin, Şehid Abdülaziz Rantisi ile birlikte diri tutarak küfre karşı yekvücut olmayı bir hayat düsturu olarak görmüştür. 300 güne yakındır on binlerce kardeşimizi canice, hiçbir kural tanımadan katleden cinayet şebekesi, bu sabah sınır tanımaz, kural bilmez cinayetlerine bir yenisini daha eklemiştir. Şehid Heniye, makamların en güzelini kazanarak aramızdan ayrıldı. Bizler ancak İslam'ın örnek bir şahsiyeti, örnek bir toplumu olabildiğimiz zaman küfürden, cinayet şebekelerinden ümmeti ve insanlığı muhafaza edebiliriz. Şehid İsmail Heniye'nin şehadetini tebrik ediyor, şehadetinin ümmetin uyanışına, dirilişine vesile olmasını cenabı haktan niyaz ediyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Hamas Siyasi Büro Şefi Şehit İsmail Heniye için gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar okundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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