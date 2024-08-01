Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğradığı binanın fotoğrafı ortaya çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğradığı 6 katlı binanın fotoğrafı ortaya çıktı. İran basınında yer alan fotoğrafta binanın bir kısmının hasar aldığı görülüyor. Haberde, Haniye'nin kaldığı binanın Tahran'ın kuzeyinde resmi törenler için kullanılan Sadabad Sarayı'na yakın bir konumda yer aldığı ve Devrim Muhafızları Ordusu'na ait gaziler için hizmet verdiği belirtildi.

Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının Haniye'nin bulunduğu odaya füze isabet ettiğini doğruladığını söyledi. Açıklamasında Haniye'nin kaldığı odanın tahrip olduğunu ve binadaki bazı cam, pencere, kapı ve duvarlarda hasar oluştuğunu aktardı.

Tahran'da suikasta uğradı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı bildiride, "Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir" ifadeleri yer almıştı.

3 günlük ulusal yas

İran hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyurmuştu.

Hamaney'den intikam sözü

İran dini lideri Ali Hamaney, Haniye'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yayımlamış ve açıklamada, "Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı. Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN