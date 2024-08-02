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Varto Müftülüğü, İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın direktifleri doğrultusunda Varto Müftülüğü, Hacı Kaya Özer Camii'nde İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz sonrası İsrail aleyhine slogan atan kalabalık, Filistin'in özgür olmasını ve Müslümanların tevhidini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının direktifleri doğrultusunda Varto Müftülüğünce tüm camilerde İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muş'un Varto ilçesindeki Hacı Kaya Özer Camii'nde kılınan Cuma namazının ardında toplanan vatandaşlar, Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz sonrası dua eden kalabalık, İsrail aleyhine slogan attı.

Açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Fatih Arslan, "Bir suikast sonucu şehit düşen Filistin davasının yiğit evladı İsmail Haniye ve bütün Gazze şehitlerimiz için Hacı Kaya Özer Camii'nde Cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazını kıldık. Rabbim kabul eylesin. Hüsnü şahadetini Rabbim kabul eylesin. Makamlarını Ali, mekanlarını cennet eylesin. En yakın zamanda Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın esaretten kurtulmasını ve özgür olmasını, Müslümanların da tevhidini Rabbim lütfeylesin, nasip eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.

Duaların ardından toplanan kalabalık sessiz şekilde dağıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı İsmail Haniye Varto Yerel Haberler

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