İsmail Haniye için Adana'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonrası şehit olması haberinin ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastla şehit edilmesinin ardından Adana'nın Kozan ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelerek ikindi namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kozan'da Karacaoğlan Mahallesi Ahmet Yesevi Camii'nde kılınan cenaze namazında sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına konuşma yapan Ahmet Sönmez, "İçimiz sızlıyor, gözlerimiz yaşarıyor. Bizler Müslümanız ve gerekeni yapacağız. Türkiye geneli Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazını müteakip tüm ülkemizde gıyabı cenaze namazı kılınacak. Ama bizler bu alçak saldırıya kayıtsız kalmamak adına acil bir kararla bugün de bir araya geldik. İsmail Haniye şehit gibi yaşayıp öldü. İsmail Haniye ne ilk ne son şehit olacaktır. İslam davamız yüzyıllardır sürmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.)'den yana tavrımızı koyuyoruz" dedi. - ADANA