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İran'da suikast sonucu şehit olan İsmail Haniye için Kilis'te gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayarak şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Kilis'te gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Alaettin Bozkurt tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar edildi.

İran'da suikast sonucu şehit olan İsmail Haniye için Kilis'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayarak şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Kilis'te Kayabaş ve tüm camilerde Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Alaettin Bozkurt tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Ülke genelinde tüm camilerde sela okunmasının ardından Cuma namazı sonrası İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra dualar edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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