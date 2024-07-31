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Erzurum'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastla şehit edilmesinin ardından Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Lala Mustafa Paşa Camii'nde toplanan vatandaşlar, Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı ve İsrail aleyhine slogan attı. Platform adına yapılan basın açıklamasında, Haniye'nin şehitlik mertebesine ulaştığı belirtilerek, liderlerinin şehit olmasıyla hareketin yenilmez olduğu vurgulandı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastla şehit edilmesinin ardından Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Lala Mustafa Paşa Camii'nde ikindi namazı çıkışı toplanan vatandaşlar, Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı, namaz sonrası dua etti ve İsrail aleyhine slogan attı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Memur Sen İl Başkanı Mustafa Karataş, İsmail Haniye'nin şehitlik mertebesine ulaştığına inandıklarını belirterek, "Haniye'nin daha önce de 3 çocuğu ve 3 torunun saldırı sonucu hayatını kaybetti. Artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını Rabbine kurban vermesi nedeniyle 'şehitlerin babası' olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Haniye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki İsmail Haniye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi, İsmail Haniye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır ancak aziz komutan Haniye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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