İran'da suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Ahlat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'da suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Bitlis'in Ahlat ilçesindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kıldı.

Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Şehit Eren Öztürk Camii'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası hayatını kaybeden Filistinliler ve İslam ümmetinin birlik ve beraberliği için dua edildi.

Yaşanan bu zulmün bir an önce son bulması için tüm Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirten cami cemaatinden Bülent Akarsu, "Bugün Şehit Eren Öztürk Camisi'nde Şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldık. Allah şahadetini kabul etsin. Allah İslam ümmetine de bu zulme birlikte dur demeyi nasip etsin. İslam ümmetine Cenab-ı Allah hidayet nasip etsin" dedi. - BİTLİS