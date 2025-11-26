Hamur Karakazan İlk ve Ortaokulunda 'Mutlu et, Mutlu ol' Projesi Şenlik Havasında Geçti

Hamur Karakazan İlk ve Ortaokulunda düzenlenen "Mutlu et, Mutlu ol" projesi kapsamında öğrenciler oyunlar, gösteriler ve hediyelerle dolu keyifli bir gün yaşadı.

Hamur Karakazan İlk ve Ortaokulunda "Mutlu et, Mutlu ol" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte okul adeta şenlik alanına dönüştü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe protokolü okulun konuğu oldu.

Program, öğrencilerin sergilediği gösterilerle başladı. Ardından misafirler çocuklarla birlikte oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliklerine katıldı. Günün sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek mutluluk dolu anlar yaşatıldı. - AĞRI