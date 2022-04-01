Hamsu köprüsünün altı pislikten geçilmiyor

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Hamsu Köprüsü altındaki biriken çöpler vatandaşların tepkileri neden oldu.

Bilecik'in ortasından geçen Hamsu Deresi üzerine kurulan ve kent merkezi ile sanayi mevkiinin birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü altındaki alanda biriken çöplere vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar bunun güzel bir görüntü oluşturmadığı söyleyerek, atan kişileri, çevreye çöp atmaları yönünde uyardılar. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel