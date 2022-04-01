Hamsu köprüsünün altı pislikten geçilmiyor - Haberler

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Hamsu köprüsünün altı pislikten geçilmiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hamsu köprüsünün altı pislikten geçilmiyor

Bilecik'te Hamsu Köprüsü altındaki biriken çöpler vatandaşların tepkileri neden oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Hamsu Köprüsü altındaki biriken çöpler vatandaşların tepkileri neden oldu.

Bilecik'in ortasından geçen Hamsu Deresi üzerine kurulan ve kent merkezi ile sanayi mevkiinin birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü altındaki alanda biriken çöplere vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar bunun güzel bir görüntü oluşturmadığı söyleyerek, atan kişileri, çevreye çöp atmaları yönünde uyardılar. - BİLECİK

Hamsu köprüsünün altı pislikten geçilmiyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, Yerel, Haberler

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