Hamsi Fiyatları Yükseliyor, Balıkçılar Zor Durumda

MUSTAFA USTA

Sinoplu Balıkçı Mert Kanal, hamsi sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirterek, "Müşteri tezgaha geldiği zaman geçen ay 20 liraydı diyor. Biz daha iyi hamsileri geçen ay 20-25 liraya sattık ama sezon sonu olunca, az olunca haliyle fiyatlar artıyor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Müşterinin alım gücü de azaldı" dedi. Balıkçı İsmail Değer, ise, "Gerçekten geçen yıla göre kıyasladığım zaman ciromuzda yüzde 70 azalma var. Zaten çoğu insan da kredi kartına yükleniyor. Nakit olarak satış yaptığımız günlük belki de yüzde 20- 30 oranındadır. Genelde herkes kredi kartına yüklendi. Ondan da komisyon kesiliyor derken, oradan da zarar ediyoruz" diye konuştu.

Sinop'ta geçen ay başında fiyatı 30-40 liralardan satılan hamsinin fiyatı 120 liraya çıktı. Balıkçılar, hamsi sezonunun yavaş yavaş sona ermesinden dolayı fiyatların yükseldiğini ve insanların fiyatlara tepki gösterdiğini söyledi.

"FİYATLAR DA YÜKSELDİĞİ İÇİN HALİYLE VATANDAŞIMIZ ALMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR"

Balıkçı Mert Kanal, şöyle konuştu.

"Sezon sonu artık hamsiler bitiyor. Birkaç tekneye denk geliyor. Az olduğu zaman da fiyatlar yüksek oluyor. Bizim alışımız da yüksek oluyor, satışımız da yüksek oluyor haliyle. Bu da vatandaşa yansıyor tabii ki. Eskiye bakarak hamsi durumu kötü. Eskiden yaklaşık 8 ay hamsicilik oluyordu, şimdi öyle değil. Eylül, ekim gibi tekneler hamsi tutmaya başlıyor. Yaklaşık 5 ay içerisinde de hamsi işi bitiyor. Müşteri tezgaha geldiği zaman 'geçen ay 20 liraydı' diyor. Biz daha iyi hamsileri geçen ay 20- 25 liraya sattık ama sezon sonu olunca, az olunca haliyle fiyatlar artıyor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Müşterinin alım gücü de azaldı. Hamsi sezonu bittiği için, miktarı da azaldığı için, fiyatlar da yükseldiği için haliyle vatandaşımız almakta zorluk çekiyor."

"GERÇEKTEN GEÇEN YILA GÖRE KIYASLADIĞIM ZAMAN YÜZDE 70 AZALMA VAR"

Balıkçı İsmail Değer şunları söyledi:

"Hamsi yoktur. Pahalı gelmiştir. Kasası 1400-1500 liradır. Biz tezgahımızdaki hamsileri şoklarken kasasını 400- 500 liradan şokladık. Haliyle normal şartlarda 50- 60 liraya sattığımız zaman bizi kurtarıyor. Çok mu kurtarıyor, kurtarmıyor tabii ki. Günlük öldürmüyor da, güldürmüyor da. Maksat günlük yaşıyoruz. İnsanların artık alım gücü yok. Geçen yıllara göre ciromuza baktığımda yüzde 70 azalma var. Bu çok büyük bir rakam. Gerçekten geçen yıla göre kıyasladığım zaman yüzde 70 azalma var. Zaten çoğu insan da kredi kartına yükleniyor. Nakit olarak satış yaptığımız günlük belki de yüzde 20, yüzde 30 oranındadır. Genelde herkes kredi kartına yüklendi. Ondan da komisyon kesiliyor derken, oradan da zarar ediyoruz. Normal şartlarda kredi kartları da komisyon kesiyor. Örnek verecek olursak 10 liralık bir malı 9 liraya satmış oluyoruz kredi kartıyla. Onun için insanların alım gücü de düştü."

"VATANDAŞLAR TEZGAHA GELDİĞİ ZAMAN FİYATLARI PAHALI BULUYOR"

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Hamsi sezonu artık bitti. Eylül ayından beri sürekli olarak hamsi tutuyoruz. Bu ara hamsilerin sezonu bitti. Vatandaşlar tezgaha geldiği zaman fiyatları pahalı buluyor. Artık insanların alım güçleri çok zayıf" dedi.

Balıkçı tezgahına gelen vatandaş Sefa Sevinç ise, "Bu ay hamsiler böyle. Artık hamsinin sonuna yaklaşıldı. Hamsi artık nadir bulunuyor. Fazla bol olmadığı için de fiyatı yüksek. Birkaç ay önce 40 liraya alıp yiyorduk ama şu an pahalı" diye konuştu.