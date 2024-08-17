Üye Girişi
Haberler

Hamsi avına kota getirildi, balıkçıların kazançları tartışılıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, Türkiye'de hamsi avına kota getirildiğini söyledi. Hamsi avına ilişkin balıkçıların kazançlarının tartışılır olacağını belirten Samsun, kota yönteminin nasıl hayata geçirileceğini ve balıkçıların kazançlarını nasıl etkileyeceğini açıkladı.

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, su ürünlerini avlanma döneminin 1 Eylül'de başlayacağını, bunu ilişkin Ticari Avlanma Tebliği'nin de yayınlandığını hatırlatarak, "Hamsiye kota sınırı ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tebliğde gündeme geldi. Peki kota nedir?  Hamsiye kota getirilmesini biz bu sene uygulayarak, deneyerek, yaşayarak hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, Türkiye'de hamsi avına ilişkin kota getirildiğini söyledi. Hamsi avına ilişkin balıkçıların kazançlarının tartışılır olacağını belirten Samsun, şöyle konuştu:

"2024-2025 Su ürünleri avlanma dönemi 1 Eylül'de başlayacak. Buna ilişkin yasakları içeren 6/1 nolu Ticari Avlanma Tebliği yayınlandı. Bu tebliğde su ürünleriyle ilgili çok farklı sınırlamalar var. Yer yasakları, boy yasakları, zaman yasakları gibi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün teknik ve bilimsel tavsiye kurulu üyesi olarak bizlerin yaptığı toplantılarda aldığımız kararların bakanlıkça uygulanmasıyla özellikle hamsi için yeni bir uygulama getirildi. Hamsiye kota sınırı ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tebliğde gündeme geldi. Peki kota nedir? Tartışmalı olan bazı balıkçılarımızın farklı yorumlar yaptığı hamsiye kota getirilmesini biz bu sene uygulayarak, deneyerek, yaşayarak hayata geçirmiş olacağız. Bilindiği üzere hamsi son yıllarda daha az miktarda av veriyor, kısa süreli bizim sularımızda kalıyor ve kondisyon faktörü dediğimiz besililiği daha az olan, daha zayıf olan hamsilerle karşılaşıyoruz. Bu ve değişik nedenlerle artık hamsinin stoklarının korunabilmesi için çeşitli yöntemler var. Dünyada da uygulanan bu yöntemlerden birisi de kota yöntemi. Bu tebliğde yer aldı.

Kota balıkçıların kazançlarını nasıl etkileyecek?

Ancak, bu kotanın nasıl hayata geçirileceği tekne boylarına, tekne motor güçlerine göre mi yoksa olimpik sistem dediğimiz daha farklı yöntemle mi hayata geçirileceğini biz bu dönem yaşayarak göreceğiz. Sonuç olarak bütün toplumumuz, halkımızın devletin koyacağı hangi yasaklar olursa olsun onların da bilinçli olarak bu yasakları su ürünleri stoklarının sürdürülebilir olması adına yapıldığını bilmeleri, anlamaları ve bu noktada otokontrol sistemi oluşacak şekilde bilinçli tüketiciler olmalarının faydalı olduğunu bir akademisyen olarak ifade ediyorum. Kota olayı balıkçıların kazançlarını hangi düzeyde etkileyecektir? Bu konuda farklı tartışmalar var. Çünkü, balıkçılık bir rekabet işi. Tekneler birbirleriyle rekabet içerisinde. Tekne boyları, motor güçlerine göre hepsi hamsiyi buldukları yerde avlamak istiyorlar. Tabi aralarında güç farkları var. Bazı oransızlıklar var. İşte bunlar bu sene veya önümüzde birkaç yıl içerisinde denenerek daha adil bir düzeyde bir koruma yöntemi olarak hayata geçirilecek diye değerlendiriyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel

Ekonomi Türkiye Samsun Sinop Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title