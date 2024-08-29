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Hamile köpek otomobilin altında sürüklendi, hayvanseverler yardım etti

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobilin çarparak altında metrelerce sürüklediği hamile köpek, hayvanseverlerin yardımıyla klinikte tedavi altına alındı. Köpek, 8 yavrusundan 7'si sağlıklı şekilde dünyaya getirdi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobilin çarparak altında metrelerce sürüklediği hamile köpek, hayvanseverlerin yardımıyla klinikte tedavi altına alındı. Köpek, 8 yavrusundan 7'si sağlıklı şekilde dünyaya getirdi.

Olay geçen 22 Ağustos günü Devrek ilçesinde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi aracıyla çarptığı hamile köpeği metrelerce aracının altında sürükledikten sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu köpeğin durumunu sosyal medyadan öğrenen hayvansever Gülcan Köroğlu, Zonguldak'ta yaşayan hayvansever Seda Mercan'a durumu bildirdi. Mercan da tedavi masraflarını üstlendiği köpeği Zonguldak'taki veteriner kliniğine getirdi.

Burada ultrasonla yavrularının kalp atışları fark edilince kürtajdan vazgeçen veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, 8 yavrudan 7'sinin sağlıklı şekilde doğduğunu, birinin ise doğum sırasında vefat ettiğini anlattı. Alkan, "Ultrasona aldığımız zaman çocukların kalplerinin attığını ve sağlıklı olduklarını gördük. Aralarından sadece bir tanesinde sıkıntı vardı. Bekleyip durumunu takip ettik. Hep gözümüzün önündeydi. Kanama durumunda acil ameliyata alacaktık. Şuan gayet sağlıklılar. Kliniğe geldiğinde ciddi yaralar vardı. Operatif olarak yavrulara zarar vermeyecek anesteziler kullandık. Yan tarafındaki yaraları çok genişti. Giriş yeri çok dar ama içeriye doğru çok geniş yaralar vardı. Temizleyerek cerrahi operasyonunu sağladık. Şu an yaraları da çok iyi. Çocuklarına da çok güzel bakıyor" ifadelerini kullandı.

"Sarı Kız" adını verdikleri köpeğin kolu, çenesi, sırtında açık yaralar olduğunu; köpeğin metrelerce aracın altında sürüklenmesinden dolayı söz konusu yaraların oluştuğunu anlatan hayvansever Seda Mercan, "Devrek'te bir hayvan sever var, Gülcan. Köpeğin durumunu paylaştı ben de ondan gördüm. Kendilerine 'Getiremiyorsanız kliniğe, ben üstlenebilirim' dedim. Alıp buraya kliniğe getirdik. Hamile olduğu için bebeklerde zarar görmüş olabilirdi. Doğum için daha vakti vardı ama darbeler, yaşadığı travma nedeniyle erken doğum yaptı. Yavruları dünyaya geldi. Anne karnında hayata tutundular" diye konuştu.

Son zamanlarda hayvanlara yönelik il genelinden şiddet olaylarının arttığını söyleyen Mercan, "Artık yetişemiyorum. Zonguldak'ın her yerinden, beldeden, ilçeden, merkezden sürekli şiddet haberleri geliyor. Ben bu duruma çok üzülüyorum. Nereye kadar böyle yetişebileceğiz? Vicdan ve merhamet diliyorum insanlara. Yalvarıyorum vicdanlı ve merhametli olsunlar. O çarpan kadın bir anne. Buradan ona sesleniyorum; onun çocuğu buna tanık oldu. Tanık olduğu halde köpeğe hiçbir emek vermedi, kliniğe götürmedi. Bunu normalleştiriyorlar. Bu sefer şiddet olayı normal gibi oluyor" diye tepki gösterdi.

Mercan, köpeğin ve yavrularının ilerleyen günlerde sahibine teslim edileceğini sözlerine ekledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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