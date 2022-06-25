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Hamamyolu caddesinde fare krizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hamamyolu caddesinde fare krizi

Eskişehir'de Odunpazarı bölgesinde kanalizasyondan çıkıp mazgal etrafında dolaşan fare görenleri şaşkına çevirdi.

Eskişehir'de Odunpazarı bölgesinde kanalizasyondan çıkıp mazgal etrafında dolaşan fare görenleri şaşkına çevirdi.

Eskişehir'in en işlek caddelerinden bir olan Odunpazarı ilçesi Hamamyolu caddesinde su giderleri için kullanılan mazgaldan fare çıktığı görüldü. Vatandaşı şaşkına çeviren olay, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Mazgalın üzerindeki fareyi gören bazı vatandaşlar korkup uzaklaşırken, bazılarının ise uzun uzun fareye baktığı görüldü. Adeta Eskişehir'in göbeği olarak nitelendirilebilecek bir konumda böylesine bir olay yaşanması vatandaşların tepkisine neden oldu. Çevredeki vatandaşlar her geçen gün artan bu soruna çözüm bulunmasını istediler. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir su Yerel Haberler

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