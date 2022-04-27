Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı - Haberler

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Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Eskişehirliler Hamamyolu Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Eskişehirliler Hamamyolu Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle giyim işletmeleri, kuruyemişçiler ve tatlıcılarda hareketlilik başladı. Güneşli havanın da etkisiyle soluğu dışarıda alan Eskişehirliler, kentte alışveriş denince ilk akla gelen yerlerden Hamamyolu Caddesi'ni doldurdu. Bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, maske takma zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte gönüllerince alışveriş yaptı. Yoğunluğu gören bölge esnafı ise durumdan mutlu olduklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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