Haluk Levent, Ortaca Festivali sonrası hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Haluk Levent, Muğla'nın Ortaca İlçesinde düzenlenen 28. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'nde verdiği konserin ardından mide spazmı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Levent'in bugün taburcu olması bekleniyor.
(MUĞLA) - Sanatçı Haluk Levent, Muğla'nın Ortaca İlçesinde 28. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali kapsamında verdiği konserin ardından hastaneye kaldırıldı. Mide spazmı teşhisi konulan Levent, geceyi hastanede geçirdi.
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 28. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'nde sahne alan sanatçı Haluk Levent, konser sonrasında fenalaştı. Muğla Ortaca Yücelen Hastanesi'ne kaldırılan Haluk Levent'e, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Levent, geceyi hastanede müşahede altında tutuldu. Haluk Levent'in bugün taburcu edileceği öğrenildi.
Kaynak: ANKA / Yerel