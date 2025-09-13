Haberler

Haluk Levent, Ortaca Festivali sonrası hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Ortaca İlçesinde 28. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'nde sahne alan sanatçı Haluk Levent, konser sonrasında fenalaştı. Muğla Ortaca Yücelen Hastanesi'ne kaldırılan Haluk Levent'e, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Levent, geceyi hastanede müşahede altında tutuldu. Haluk Levent'in bugün taburcu edileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
