Haluk Bozdoğan: "Tarsus, Parası Olanın Oyuncağı, Dayısı Olanın Bahçesi Olmayacak. Tarsus Halkındır, Halkın Şehri Olmaya Devam Edecek"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tarsus riske edilemez, Tarsus'la oyun oynanamaz. Tarsus, parası olanın oyuncağı, dayısı olanın bahçesi olmayacak. Tarsus halkındır, halkın şehri olmaya devam edecek. Bu şehrin Belediye Başkanı olarak, bu koltuktan; Tarsus dostlarına hitap etmekten ötürü şeref duyuyorum. Dün zincirlerimizden kurtulduk, bugün harekete başlıyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı bugün yapıldı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaklaşık 5 yıl süren görev süresince Tarsus'un hızla büyüdüğüne dikkat çekti. "Nüfusuyla, sanayisiyle, raylı sistem, hastane, havaalanı, sahil, kültür-sanat projeleriyle Tarsus'un geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini söyledik" diyen Bozdoğan, 23 Kasım'da başlattığı "Büyük Tarsus Hareketi" adlı kampanyayla 2024 yılında şehri daha da ileri taşıma hedefinde olduklarını belirtti.

"HEMŞEHRİLERİMİZLE ORTAK BİR HAREKETE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN KOLLARI SIVADIM"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, başladıkları hareketten bahsederek "Hareket etmeyen, zincirlerinden kurtulamazmış. Tarsus'ta bir hareketin başladığını görmekten ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 5 yıl boyunca, Tarsus'ta bir hareketin başladığını, Tarsus'un geri dönüşü olmayan bir yola; nüfusuyla, sanayisiyle, raylı sistem, hastane, havaalanı, sahil, kültür sanat projeleriyle girdiğini söyledim. ve 23 Kasım günü 'Büyük Tarsus Hareketi' isimli bir kampanya başlatarak, bu büyüklüğü tüm hemşerilerimizle ortak bir harekete dönüştürmek için kolları sıvadım" dedi.

"ADAY ADAYI OLAN KİŞİ SAYISI 30'LARA 40'LARA ÇIKMIŞ"

Tarsus Belediye Başkanlığına adaylığını koyanların sayısının arttığına değinen Bozdoğan "Bugün, daha önce bir örneği var mıdır bilmiyorum, Tarsus Belediye Başkan adaylığı için yalnızca Tarsus Belediyesi Meclisi'nden başvuru yapan arkadaşlarımızın sayısı 4. Bu da gösteriyor ki, kentte başlayan Büyük Tarsus Hareketi adımı herkesçe kabul görmüş, Tarsus'un büyüyor oluşu herkesin gözlerini kamaştırmış ve yıllarca köy olduğu söylenen şehrimizde belediye başkanı olabilmek için aday adayı olan kişi sayısı 30'lara 40'lara çıkmış" diye konuştu.

Bozdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"TARSUS'U VE TARSUSLU'NUN HAYALLERİNİ NE DENLİ ACIMASIZCA HARCADIKLARINI BÜYÜK BİR KEYİFLE PAYLAŞACAĞIM"

"Yarın Tarsus Belediye Başkanlığı koltuğunda oturarak Tarsus'a ve Tarsuslu 'ya hizmet etmek isteyen meclis üyesi arkadaşlarımızın, bugün Tarsus Belediye Başkanı'nın Tarsus'a ve Tarsuslu 'ya yapacağı hizmetler ve projeler için Tarsus'un önünü açacak adımların hayata geçmesi için kaynak arayışlarının nasıl bir bir önünü kestiklerini de gittikleri her yerde anlatırlar diye düşünüyorum. Çünkü eğer onlar anlatmazlarsa, tüm meclis kararlarını itinayla, tek tek, her bir Tarsuslu bireye ben anlatacağım ve Tarsus Belediyesi Başkanlığı'na giden yolun ne denli ayak oyunlarıyla dolu olduğunu, Tarsus Belediyesi Başkanlık Makamına erişmek için, Tarsus'u ve Tarsuslu'nun hayallerini ne denli acımasızca harcadıklarını büyük bir keyifle paylaşacağım.

"VATANDAŞLARIMIN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MUHTARLARIMIZIN TALEPLERİ NASIL BİRER BİRER ENGELLENDİ"

Tarsus Belediyesi Başkanlık Adaylığı, eğer ki 'zincirlerinden kurtulma hareketiyse' bu kurum, benim bin 700 çalışanım, mahallelerimde ikamet eden vatandaşlarımın hizmet beklentileri ve muhtarlarımızın talepleri nasıl birer birer engellendi; hayata geçirilmek için temelleri atılan projelerime kaynak arayışlarım nasıl siyasete kurban edildi, herhalde hepsinin bilmek hakkıdır; hepsinin bilmeye öğrenmeye hakkı vardır diye düşünüyorum. Ben de, Tarsus Belediyesi Meclisi'nden bu makama aday olan adaylarımıza çıktıkları bu çetin yolda başarılar dilerken, kendi yolumuzu temizlemek için de büyük bir fırsat ele geçirdiğim için oldukça mutlu olduğumu bilmenizi istiyorum.

"TARSUS'U HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞTURMAYA HAZIRIM"

5 yıla yaklaşan süre boyunca, daha ilk aydan itibaren Belediye Başkanlığı Adaylığı'nı ilan edenlerin Tarsus Belediyesi Meclisi üzerinden nasıl kirli bir siyaset izlediklerini mahalle mahalle, köy köy, isim isim; videolarıyla, kayıtlı evraklarla, Tarsus aleyhinde kaldırdıkları ellerin fotoğraflarıyla seçmenimizin önüne koyacağız ki, onlar da neyin ne olduğunu, kimin kim olduğunu iyice görsünler, iyice öğrenerek düşüncelerine yön versinler. Ben, Dr. Haluk Bozdoğan olarak; başlattığım hareketin etkilerini Tarsus'un tüm metrekaresine yayarak, Tarsus dostlarının, Tarsus sevdalılarının tümünün ayağına giderek bu hareketi büyütmeye, Tarsus'u hak ettiği değere kavuşturmaya tüm imkanlarımla, projelerimle, tüm personellerimle hazırım.

"TARSUS, PARASI OLANIN OYUNCAĞI, DAYISI OLANIN BAHÇESİ OLMAYACAK"

Bugünden itibaren, tüm Tarsus düşmanlarına, Tarsus'u siyasi kariyerlerine alet etmeye çalışan tüm yapılara karşı mücadele başlattığımı; göğsümden çıkardığım rozetimi ait olduğu yere; göğsümün tam orta yerine astığımı da tüm hemşerilerimize duyurmaktan onur duyuyorum. Tarsus riske edilemez, Tarsus'la oyun oynanamaz. Tarsus, parası olanın oyuncağı, dayısı olanın bahçesi olmayacak. Tarsus halkındır, halkın şehri olmaya devam edecek. Bu şehrin Belediye Başkanı olarak, bu koltuktan; Tarsus dostlarına hitap etmekten ötürü şeref duyuyorum. Dün zincirlerimizden kurtulduk, bugün harekete başlıyoruz."