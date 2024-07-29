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Halla Üniversitesi Türkiye'den sadece Bursa Uludağ Üniversitesi'nden öğrenci kabul etti

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Güney Kore'nin köklü yükseköğretim kurumlarından olan Halla Üniversitesi, 30. kuruluş yıldönümü vesilesiyle kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda farklı ülkelerden öğrencilere ev sahipliği yapan Üniversite, Türkiye'den sadece Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) 19 öğrencisini kabul etti. Halla Üniversitesi'nin yaz okulu programı kapsamında 27 Haziran-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona toplam 130 öğrenci katıldı. Etkinliklerde Güney Kore kültürü ve üniversite tarihine yönelik sunumlar da yapıldı. BUÜ ve Halla Üniversitesi'nin kurduğu ikili ilişkilerin geliştirilerek devam etmesi yönündeki dileklerin iletildiği görüşmelerde Erasmus programı kapsamında karşılıklı adımların en kısa zamanda atılmaya başlanacağı konusunda fikir birliğine varıldı. Programa katılan BUÜ'lü 19 öğrencisi ise Halla Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yaz okulu ile Güney Kore'yi ziyaret etme, dilini ve kültürünü öğrenme açısından oldukça faydalı bir eğitim süreci geçirdiklerini ve bu fırsattan dolayı mutlu olduklarını beyan etti.

Güney Kore'nin köklü yükseköğretim kurumlarından olan Halla Üniversitesi, 30. kuruluş yıldönümü vesilesiyle kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda farklı ülkelerden öğrencilere ev sahipliği yapan Üniversite, Türkiye'den sadece Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) 19 öğrencisini kabul etti.

Halla Üniversitesi'nin yaz okulu programı kapsamında 27 Haziran-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona toplam 130 öğrenci katıldı. Etkinliklerde Güney Kore kültürü ve üniversite tarihine yönelik sunumlar da yapıldı.

Halla Üniversite ve BUÜ arasında iş birliği köprüsü

BUÜ'yü temsilen organizasyonda yer alan Öğr. Gör. Damla Eldeleklioğlu Onuk, Halla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eung Gweon Kim ve Uluslararası İş Birliği İşleri Departman Müdürü Prof. Dr. Jungki Michael Min ile birer görüşme gerçekleştirdi. BUÜ ve Halla Üniversitesi'nin kurduğu ikili ilişkilerin geliştirilerek devam etmesi yönündeki dileklerin iletildiği görüşmelerde Erasmus programı kapsamında karşılıklı adımların en kısa zamanda atılmaya başlanacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

Programa katılan BUÜ'lü 19 öğrencisi ise Halla Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yaz okulu ile Güney Kore'yi ziyaret etme, dilini ve kültürünü öğrenme açısından oldukça faydalı bir eğitim süreci geçirdiklerini ve bu fırsattan dolayı mutlu olduklarını beyan etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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