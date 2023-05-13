Bilecik Belediyesi tarafından esnaf ve vatandaşların karşılıklı olarak kazandığı "Halkın Esnafı" projesi ile hem esnaf hem de vatandaş kazanıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından esnaf ve vatandaşların karşılıklı olarak kazandığı "Halkın Esnafı" projesi ile hem esnaf hem de vatandaş kazanıyor.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, esnaf için satışların arttığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların ise desteklendiği "Halkın Esnafı" projesinin uygulandığı market ve işyeri sahiplerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların uygulama hakkında görüşlerini dinleyen Başkan V. Subaşı, Bilecik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliğinde geçtiğimiz aylarda uygulamaya geçen proje hakkında bilgi verdi. Proje çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere verilen alışveriş kartlarının market, manav, şarküteri ve benzeri alışveriş noktalarında kullanıldığını söyleyen Başkan V. Subaşı, uygulamanın devam edeceği bilgisini verdi.

"Proje ile küçük esnafı zincir marketlere karşı koruyoruz"

Uygulamaya konulan örnek proje çerçevesinde esnafı ziyaret ederek, talep ve görüşleri dinleyen Başkan V. Subaşı, proje ile küçük esnafı zincir marketlere karşı korumuş olduklarının altını çizerek, "İBB ile yaptığımız protokolle birlikte Bilecik'te hem yerel esnaf kazanacak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ekonomik anlamda rahat bir nefes alacak. Her iki kurum arasında imzalanan protokol ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kendisine sunulan kart ile anlaşması bulunan esnaftan alışverişini gerçekleştirebilecek. Çok sıkı bir çalışma sonucu ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediğimiz aile üyelerine bu kartları teslim ediyoruz. Böylece vatandaşımız ihtiyaç duyduğu ürünü istediği noktalarda temin edebiliyor" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden esnaf ve işyeri sahipleri, Başkan V. Subaşı'na teşekkür ederek, "Öncelikle belediyemizin başlatmış olduğu bu uygulama ile hem biz hem de vatandaş kazanıyor. Proje şu an bir sorun olmadan devam ediyor. Bu güzel uygulamanın sürmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK