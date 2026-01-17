Halkçı Liseliler: "Atatürk'ü Karneye Sığdıramayan Bir Anlayış Asla Kabul Edilemez"

(İZMİR) - Halkçı Liseliler İzmir İl Örgütü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul birinci ve ikinci sınıflara verilen "Öğrenci Gelişim Raporu"nda Atatürk, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe'ye yer verilmemesine tepki gösterdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, "Atatürk'ü karneye sığdıramayan bir anlayış asla kabul edilemez. Cumhuriyet'i karnelerden silemezsiniz. Atatürk'ü çocukların kalbinden çıkaramazsınız. İstiklal Marşı'nı bu milletten koparamazsınız. Herkes bilsin ki Cumhuriyet burada, Atatürk burada ve biz buradayız" denildi.

Halkçı Liseliler İzmir İl Örgütü üyeleri, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak "Unutturamazsınız" pankartı açarak açıklama yaptı. İzmir İl başkanı Efe Öztürk, şunları söyledi:

"Karneden Atatürk'ü çıkarmak, Cumhuriyet'ten bir sayfa koparmaya çalışmaktır. Halk-Lis Genel Başkanımız perşembe günü Ankara Örgütü ile Milli Eğitim Bakanlığı önünden seslenmişti. Bizler de bu gün ülkemizin dört bir yanından seslenmek için buradayız. Öğrenci değerlendirme raporu dedikleri şey pedagojik bir belge değildir, rejim tercihinin kağıda dökülmüş halidir. Halkçı Liseliler olarak bizim için Atatürk, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe bu ülkenin süsü değil; temelidir. Cumhuriyetimiz, çocuklar okusun, düşünsün, özgür bireyler olsun diye kurulmuştur. Atatürk'ü karneye sığdıramayan bir anlayış asla kabul edilemez.

Biz buna yabancı değiliz. Cumhuriyet değerleri yıllardır sistemli biçimde aşındırılmakta, şimdi de işin ucu ilkokul çocuklarına kadar uzanmaktadır. Atatürk'ün fotoğrafı, İstiklal Marşı'nın dizeleri; not değildir, baskı değildir, hele ki yük hiç değildir. Aksine, ortak hafızadır, ortak değerdir, bu topraklarda bir arada yaşamanın sembolüdür. Karnede yer alması, çocuklara 'Sen bu Cumhuriyet'in evladısın' demektir. Biz Halkçı Liseliler olarak biliyoruz ki mesele bir karne meselesi değildir. Buradan açıkça söylüyoruz: Cumhuriyet'i karnelerden silemezsiniz. Atatürk'ü çocukların kalbinden çıkaramazsınız. İstiklal Marşı'nı bu milletten koparamazsınız. Herkes bilsin ki Cumhuriyet burada, Atatürk burada ve biz buradayız."