'Halkalı leke hastalığı' için ikinci ilaçlama uyarısı

Zeytin mahsulünün verimini olumsuz etkileyen 'halkalı leke hastalığı' ile mücadele çalışmaları çerçevesinde ikinci ilaçlama uyarısı yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zeytinliklerde halkalı leke hastalığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz zeytin alanlarında önemli ölçüde verim kaybına neden olabilecek zeytin halkalı leke hastalığının 2. ilaçlama zamanı gelmiş olup, üreticilerimizin uygun hava şartlarında geç kalmadan ruhsatlı bakırlı ilaçlarla mücadeleye başlamaları gerekmektedir" denildi. - BALIKESİR