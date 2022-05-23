Halka açılan Van Valiliği bahçesinde patenle kaydılar - Haberler

Halka açılan Van Valiliği bahçesinde patenle kaydılar

VAN Van Valiliği bahçesindeki demir barikatların kaldırılmasının ardından çocuklar ve genç sporcular paten kayarak alanın tadını çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van'a atanan Vali Ozan Balcı, bariyerlerle kapatılan valilik yerleşkesini bugün itibariyle vatandaşın kullanımına açtı. Geçtiğimiz cuma günü göreve başlayan Vali Ozan Balcı, verdiği talimatla valilik binasını vatandaşa kapatan bariyerleri ortadan kaldırdı. Vali Balcı, vatandaşın oturabilmesi için banklar da yerleştirirken, boş alana gelen çocuklar ile sporcular, tekerlekli kayak ve paten kaydı. Alanda çocuk ve sporcuların gösterisi, renkli görüntüler oluşturdu.

İHA muhabirine konuşan Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi ve Van Kayak Alp Disiplini Antrenörü Harun Altair, Van Valisinin takdirleriyle halka açılan alanda sporcularıyla küçük bir gösteri yaptıklarını belirtti. Hem meydanın halka açılışını duyurmak hem de kayak sporunun tanıtımını yaptıklarını ifade eden Altair, demir bariyerleri ortadan kaldıran Vali Balcı'ya teşekkür etti.

Kayak Olimpiyat Sporcusu Ömer Ayçiçek ise 8 yıldır kapalı olan valilik önüne gelerek güzel bir gösteri yaptıklarını, alanın ise paten kayanlar için uygun olduğunu kaydetti.