Halk Kart ve öğrenim yardımları şubat ayı tutarları hesaplarda

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan Halk Kart tutarları ile üniversite öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunan öğrenim yardımlarının şubat ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Halk Kart ile öğrenim yardımlarının şubat ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Şubat ayı öğrenim yardımı çerçevesinde, 2 yıllık okuyan 4 bin 523, 4 yıllık okuyan 6 bin 883, 5 yıllık okuyan 304 ve 6 yıllık okuyan 369 öğrenci olmak üzere toplam 12 bin 88 öğrenciye toplam 5 milyon 400 bin 400 TL hesaplarına yatırıldı. Şubat ayı Halk Kart tutarları çerçevesinde de 6 bin 170 kişinin hesabına 300 TL, 3 bin 650 kişinin hesabına 500 TL olmak üzere toplam 9 bin 820 kişiye toplam 3 milyon 676 bin TL yatırıldı. - MERSİN