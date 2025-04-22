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Halk gününde istemişti, Amasyalı Afra vali koltuğunda

Halk gününde istemişti, Amasyalı Afra vali koltuğunda
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Amasya'da katıldığı halk günü toplantısında Vali Önder Bakan'dan 23 Nisan öncesi makam koltuğuna oturmasını isteyen kız öğrencinin isteği yerine geldi.

Amasya'da katıldığı halk günü toplantısında Vali Önder Bakan'dan 23 Nisan öncesi makam koltuğuna oturmasını isteyen kız öğrencinin isteği yerine geldi. Vali Bakan, makam koltuğuna geçen Afra Gül ile fotoğraf çektirdi.

2 hafta önce düzenlediği halk gününde vatandaşların sorunlarına birebir dinleyip çözmeye çalışan Vali Bakan, sosyal medya hesabından valiliğe ulaşıp toplantıya gelen Afra adlı öğrencinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili vali olarak makam koltuğuna oturmak isteğini yerine getirdi.

Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla Amasya Valiliği'ne giden 3. sınıf öğrencisi Afra, makam koltuğuna geçtiği Vali Bakan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Öğrencilere başarılar dileyen Vali Bakan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 105. kuruluş yıldönümünde, başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, O'nun silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve hürmetle, gazilerimizi de minnetle yad ediyorum. Sevgili çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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