Halk Günü'ne yoğun ilgi

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda Cuma günleri düzenlenen 'Halk Günü' buluşmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda Cuma günleri düzenlenen 'Halk Günü' buluşması çerçevesinde AK Parti Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve AK Parti Gaziantep Miletvekili İrfan Çelikaslan, Gaziantepliler ile bir araya gelerek, vatandaşların taleplerini dinledi. AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı'nda her hafta Cuma günü gerçekleştirilen Halk Günü'ne ilgi giderek artarken, bu hafta gerçekleştirilen buluşma yoğun bir tempoyla geçti.

"Bizler ulaşılabilir bir partinin ulaşılabilir milletvekilleriyiz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Halk Günü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Doğrusunu konuşmak gerekirse AK Partimizde her gün halk günüdür, AK Parti milletin partisidir. AK Parti, milletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği teveccühünün sonucu ortaya çıkmış bir partidir. Meclis çalışmalarımız da olduğu için sürekli partide bulunamıyoruz. O yüzden haftanın belirli günlerinde vatandaşlarımızla sorunlarını konuşmak için bir araya geliyoruz. Bizler ulaşılabilir bir partinin ulaşılabilir milletvekilleri ve il başkanı olduğumuzu ortaya koymuş oluyoruz. Halk Günü'nün vatandaşlarımızın sorunlarını çözme noktasında çok etkili olduğunu düşünüyorum" dedi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ise Halk Günü ile ilgili yaptığı açıklamada yapılan organizasyonun yakın iller ve teşkilatlar tarafından da örnek alındığını görmekten mutlu olduğunu söyledi. Çetin, açıklamasında, "Bu yoğunluklar bizleri mutlu ediyor. Bugün AK Parti Gaziantep İl Yönetimi ve Milletvekilimiz İrfan Çelikaslan ile vatandaşlarımızın bir araya geldiği yoğun bir gündü. Bize ulaşan vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler ürettik ve vatandaşlarımız buradan ayrılırken yüzlerinde tebessümle ayrıldılar. Halk Günü projemiz her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Hatta çevre illerde de Halk Günü çalışmalarının yapıldığını duymakta bize ayrı bir gurur kaynağı veriyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP