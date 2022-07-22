Halk Günü'nde halkın sorunlarını çözüme kavuşturuyor Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, her hafta gerçekleştirilen 'Halk Günü'nde vatandaşları makamında ağırlayarak, talep ve şikayetleri dinliyor. Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, her hafta gerçekleştirilen 'Halk Günü'nde vatandaşları makamında ağırlayarak, talep ve şikayetleri dinliyor. Vatandaşların talepleriyle tek tek ilgilenen Başkan V. Subaşı, ilgili birimlere gerekli talimatı vererek, taleplerin kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Vatandaşlar da uzun süredir devam eden 'Halk Günü' uygulamasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan V. Subaşı'ya teşekkürlerini iletti. Görüşme sonucunda taleplerin daha hızlı çözüme kavuştuğunu kaydeden vatandaşlar, uygulamanın devam etmesini istedi. Makamında çocukları da ağırlayarak isteklerini dinleyen Başkan V. Subaşı, onlara hediyeler vererek, hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Münir Karaloğlu Bilecik Subaşı Yerel Haberler

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