Halk Günü kaldığı yerden devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halk Günü kaldığı yerden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Halk Günü kaldığı yerden devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın vatandaşların istek, öneri ve sorunlarını dinlediği halk günü buluşmaları normalleşme süreciyle birlikte kaldığı yerden devam edecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın vatandaşların istek, öneri ve sorunlarını dinlediği halk günü buluşmaları normalleşme süreciyle birlikte kaldığı yerden devam edecek. Her ayın ilk Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan ilk halk günü 6 Temmuz Çarşamba saat 09.00'da başlayacak.

Denizli'de ilk kez Ağustos 2015'te vatandaşlarla bir araya gelerek halk günü düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgın dolayısıyla ara verilmek zorunda kalınan buluşmalara kaldığı yerden devam edecek. Başkan Zolan, normalleşme süreciyle birlikte her ayın ilk Çarşamba günü düzenlenecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Günü buluşmalarında vatandaşların istek, öneri ve dertlerini dinleyecek. Bu çerçevede, 2022 yılının ilk halk günü, 6 Temmuz 2022 Çarşamba saat 09.00'da başlayacak. Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan pandemi tedbirlerinden dolayı halk günü buluşmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Başkan Zolan, bu zorlu süreçte de vatandaşların her türlü ihtiyacı için çaba göstermeye devam ettiklerini söyledi.

"Her günümüzü vatandaşımız ile birlikte geçiriyoruz"

Sürekli vatandaşlarla bir arada bulunduklarını ancak halk gününün çok özel olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Biz her günümüzü vatandaşımız ile birlikte geçiriyoruz. Ancak halk gününde vatandaşımız 'Başkan bizi bekliyor' diye geliyor ve burada benimle görüşüyor. Onların, istek, öneri ve sorunlarını bire bir dinleme imkanı buluyoruz. 6 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00'da Denizli'ye ilişkin söyleyecek sözü olan vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediyemize bekliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Zolan Denizli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title