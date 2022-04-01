Halk ekmek büfelerinde Ramazan pidesinin fiyatı 5 TL olarak güncellendi - Haberler

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Halk ekmek büfelerinde Ramazan pidesinin fiyatı 5 TL olarak güncellendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Halk ekmek büfelerinde Ramazan pidesinin fiyatı 5 TL olarak güncellendi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın daha önce 7 TL olarak açıkladığı ramazan pidesi fiyatını 6 TL'ye indirmesinin ardından, Kütahya Belediyesi müsteciri olan Halk Ekmek büfelerinde 5,5 TL'den satılmasına karar verilen ramazan pidesi fiyatı, 5 TL olarak güncellendi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın daha önce 7 TL olarak açıkladığı ramazan pidesi fiyatını 6 TL'ye indirmesinin ardından, Kütahya Belediyesi müsteciri olan Halk Ekmek büfelerinde 5,5 TL'den satılmasına karar verilen ramazan pidesi fiyatı, 5 TL olarak güncellendi.

Geçtiğimiz günlerde Halk Ekmek işletmecisi Yusuf Sarıkoç ile birlikte yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki 20 halk ekmek büfesinde yüzde 20 indirimli olarak 400 gram pidenin satış fiyatının 5,5 TL olarak belirlendiğini Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık açıklamıştı. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın daha önce 7 TL olarak belirlediği ramazan pidesi fiyatında yaptığı 1 TL'lik indirimle 6 TL'den satılmasına karar vermesi üzerine, Kütahya Belediyesi müsteciri olan halk ekmek büfelerinde de indirim kararı alındı. Ramazanın ilk günü olan 2 Nisan 2022 tarihinden itibaren halk ekmek büfelerinde 400 gramlık ramazan pidesi 5 TL'den satılacak.

Halk ekmek büfeleri; Akkent Mahallesi'nde beş adet satış noktası olmak üzere, Hilalkent (1453 konutları) Gaybiefendi, Fuatpaşa, Bahçelievler, Yenidoğan, Maltepe mahalleri ile birlikte Sporkent, Sosyal Konutlar mevkilerinde yer alıyor.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Pidesi, Türk Lirası, Halk Ekmek, Kütahya, Yerel, Haberler

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