Halk Eğitimi Merkezi'nden müzik ziyafeti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halk Eğitimi Merkezi'nden müzik ziyafeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Halk Eğitimi Merkezi'nden müzik ziyafeti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi müzik öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkında Bozüyük halkına müzik ziyafeti sunuldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi müzik öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkında Bozüyük halkına müzik ziyafeti sunuldu.

Gecede Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi bağlama öğretmeni Muharrem Semah Açıkel ve Türk Halk Müziği korosu birbirinden güzel türküler seslendirdi. Koroyu Müzik Öğretmeni Arzu Elmacı yönetti. Ayrıca gitar öğretmeni Serhan Kurt ve gitar öğrencileri, gitar öğretmeni Salimcan Kahraman, bağlama öğretmeni Doğan Bozarslan, piyano öğretmeni Can Uyar ve yine gitar öğretmeni Turhan Meram gecede sahne aldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam konser ile ilgili olarak "Konser programımızda emeği geçen tüm müzik öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize, gecede bizi yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halk Eğitimi Merkezi Fatih Sultan Mehmet Bilecik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title