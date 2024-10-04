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Halid Nabhan'dan Türk Halkına Teşekkür Mesajı

Halid Nabhan'dan Türk Halkına Teşekkür Mesajı
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim'in dedesi Halid Nabhan, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nde görev alarak Türk halkının Gazzelilere olan desteklerine teşekkür etti. Gazze'deki insanlık dramına karşı Türkiye'nin gösterdiği dayanışma ve cömertlik, Filistin halkı için büyük bir moral kaynağı oldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim'in dedesi Halid Nabhan, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği gönüllüsü olarak Gazze'deki yardım çalışmalarını sürdürürken Türk halkının Gazzelilere yönelik destekleri için teşekkür mesajı yayınladı.

Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, zalim İsrail'in zulmü altındaki Gazze halkına olan desteğini aralıksız sürdürüyor. Bağışçıların desteğiyle yardım çalışmalarına devam eden derneğe İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim'in dedesi Halid Nabhan gönüllü olarak destek veriyor.

Savaşın ağır koşulları altında yaşam mücadelesi veren Filistin halkı, bu yardımlarla hayata tutunurken Halid Nabhan, Türkiye'nin gösterdiği dayanışma ve cömertliğin, Gazelliler için büyük bir moral ve destek kaynağı olduğunu ifade etti. Nabhan, "Türk halkı her zaman olduğu gibi bizlerle yardımlaşmaya devam ediyor. Fakirlerin mazlumların ve acı çekenlerin yanında olmaya devam ediyor. Bizler onurlu Gazze'den Türk halkını selamlıyor ve onlara şükranlarımızı sunuyoruz sizler bu zor zamanlarımızda yanımızda duran onurlu insanlarsınız, Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Halid Nabhan, Türk halkının fedakarlığına teşekkür etti

İsrail saldırılarının bir yıldır devam etmesi sebebiyle Gazze'deki halk, çadırda yaşamaya ve sürekli yer değiştirmeye zorlanıyor. En temel gıda ve yaşam malzemelerine erişim neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Ancak Türkiye, savaşın ilk gününden itibaren Gazzelilerin yanında durarak onlara her alanda destek sağladı. Bu cömert tavır, Filistin halkının umudu oldu. Gazze'de Yedi Başak İnsani Yardım Derneği gönüllüsü olarak görev yapan Halid Nabhan, Türk halkının bu fedakarlığına teşekkür ederek, Filistin halkının yalnız olmadığını bir kez daha hissettirdi.

Gazze için sıcak yemek seferberliği

Savaşın ağır koşullarında yaşamaya çalışan Gazzelilere destek olmayı sürdüren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, "Günlük Sıcak Yemek Seferberliği" başlatarak binlerce aileye her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Gazzelilere barınma, su, hijyen ve gıda yardımı sağlayan Türkiye, her gün yüz binlerce kişiye yardım elini uzatıyor. Rim'in dedesi Halid Nabhan da bu yardım çalışmalarına aktif olarak katılıyor ve kendi halkına el uzatmaya devam ediyor. Nabhan, Türk halkının bu yardımlarını takdir ederek, Gazzelilere umut ve yaşam desteği sağladıkları için minnettar olduğunu ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Türkiye Sağlık İsrail Yerel Dünya Gazze

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