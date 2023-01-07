Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi Yerel Haberler Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2023. yıl dönümü için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayinin ardından Haliç sahilinde denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi. Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2023. yıl dönümü için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayinin ardından Haliç sahilinde denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi. Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuil Adamakis patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni yönetti. Sabah 09.00'da başlayan törende dualar edildi. Patrikhane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Ziyarete gelenler mum yaktıktan sonra ayinin düzenlendiği kilisede dualara eşlik etti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile beraberindekiler, Haliç sahiline yürüdü. Patrik Bartholomeos'un suya attığı haçı çıkarmak için 20 kişi denize atladı. Bu yıl haç çıkarmayı başaran kişi Thanos Apostolakis oldu. Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Deniz polisi de teknelerle güvenlik önlemi aldığı görüldü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Fenerbahçe Haliç Yerel Haberler

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