Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüs alev aldı - Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüs alev aldı Yolcular son anda indirildi, yangın söndürüldü Haliç köprüsü üzerinde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmı aniden alev aldı. - Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüs alev aldı Yolcular son anda indirildi, yangın söndürüldü İSTANBUL - Haliç köprüsü üzerinde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmı aniden alev aldı. Yolcular son anda metrobüsten indirilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle Haliç Köprüsünde trafik oluşurken, ekiplerin çalışması drone ile görüntülendi. Beyoğlu Haliç Köprüsü'nde 09.30 sularında Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde bulunan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü kapıları açıp yolcuları son anda indirdi. Kısa sürede büyüyen yangın metrobüsün motor kısmını tamamen kapladı. Alevlerin yükseldiği metrobüse itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken Haliç köprüsü üzerinden çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Metrobüs, çekici yardımıyla çekilirken oluşan trafik dron ile görüntülendi. İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Yerel Genel Yerel Haberler

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