Halı saha yıkılarak yerine bin seyirci kapasiteli spor salonu yapılacak

Erzincan'da halı saha yıkılarak kaldırıldı, yerine bin seyirci kapasiteli spor salonu yapılacak.

Erzincan'da halı saha yıkılarak kaldırıldı, yerine bin seyirci kapasiteli spor salonu yapılacak.

Erzincan merkezde Ulalar yolu üzerinde bulunan halı saha yıkıldı. Yıkılan halı sahanın yerine bin seyirci kapasiteli spor salonu yaptırılması ile ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile sözleşme imzalandı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 85 milyon 886 TL ödenek çıkarttı. - ERZİNCAN