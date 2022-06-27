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Halfeti kamping merkezi oluyor

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Bozkurt - Yerel
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Halfeti kamping merkezi oluyorŞANLIURFA Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti karavan ve çadır kamplarının merkezi olma yolunda ilerliyor.

Halfeti kamping merkezi oluyor

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti karavan ve çadır kamplarının merkezi olma yolunda ilerliyor. Hafta sonu ilçeye giden kamp severler, belediyenin kendileri için tahsis ettiği alanda çadır kurup doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Şanlıurfa'nın sakin şehir lakaplı tarihi ve turistik kenti Halfeti karavan ve çadır kamplarının merkezi olma yolunda ilerliyor. İlçeye giden kampçılar, belediyenin belirlediği alanda çadır kuruyor. Fırat Nehrinin kıyısında günlerini geçiren kampçılar, doğa ile iç içe olmanın tadını çıkarıyor. Alanda kamp kura vatandaşlar, belediyenin kendilerine çok güzel hizmet ettiğini belirtirken Belediye Başkanı Şeref Albayrak ise, "Halfeti Türkiye'deki 18 sakin şehirden bir tanesi. Biz de Halfeti Belediyesi olarak buradaki turizm kapasitesini arttırmak, çeşitlendirmek için çeşitli altyapı çalışmaları yapıyoruz. Sadece tekne turları ile değil, aynı zamanda kamping ile karavan turizmi ile de Halfeti gitgide ön plana çıkan bir ilçemiz. Bizler de inşallah önümüzdeki dönemde, Çekem yolunun yapılmasıyla birlikte hem karavancılarımızı, kampçılarımızı sadece Şanlıurfa'dan değil, tüm Türkiye'den buraya çekmeye çalışacağız. Halfeti her alanda olduğu gibi kampingde de karavanda da cazibe merkezi olmaya devam edecek" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt - Yerel

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