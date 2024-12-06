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Halep Uluslararası Havalimanı'ndaki Son Durum: Muhalifler Kontrolü Sağladı

Halep Uluslararası Havalimanı'ndaki Son Durum: Muhalifler Kontrolü Sağladı
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Suriye'de muhalif grupların liderliğindeki Heyet Tahrir Şam, Halep Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü sağladı. Havalimanında yapılan nöbetler sırasında sessizlik hakimken, muhalif komutanlar durumu olumlu olarak değerlendirdi.

Suriye'de muhaliflerin kontrolü sağladığı Halep Uluslararası Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların Halep'te ele geçirdikleri stratejik noktalarda bekleyişleri sürüyor. Muhaliflerin 30 Kasım'da kontrolü sağladığı Halep kent merkezindeki uluslararası havalimanında son durum görüntülendi. HTŞ güçlerinin nöbet tuttuğu havalimanında ve çevresinde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Havalimanındaki HTŞ askeri Ebu Hacar yaptığı açıklamada, "Kardeşlerimiz burayı fethettikten sonra İdlib'de sıkışan Halepliler tekrar yuvalarına döndüler. Şu an biz Halep Havalimanındayız. Buranın kontrolünü sağladık. Burası 11 yıl boyunca Esad rejimi tarafından kontrol altındaydı. Burada zulüm gerçekleştirildi. Halep'ten İdlib'e hava saldırıları gerçekleşiyordu ama şu an yuvamıza döndük, Halep'te durumlar çok iyi" dedi. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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