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Halep'te Muhalif Grupların Zafer Kutlamaları Devam Ediyor

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Esad rejiminden aldığı Halep'teki tarihi kalede muhalif gruplar tarafından düzenlenen zafer kutlamaları sürüyor. 13 yıl aradan sonra Halep'e dönen Suriyeliler, özgür Suriye hedefini vurguladı.

Suriye'de muhalif grupların Esad rejiminden aldığı Halep'teki tarihi kalede kutlamalar devam ediyor.

Suriye'de muhalif gruplar, Esad rejimine bağlı güçlerle girdiği çatışmaların ardından 30 Kasım'da büyük bölümünü ele geçirdiği Halep'te sevinç gösterileri sürüyor. Tarihi Halep Kalesi'nde bir araya gelen halk, zafer kutlamalarına devam ediyor. Suriyeli Mehmet Aboul Foz, 13 yıl sonra Halep'e geldiğini belirterek, "Reyhanlı'da oturuyordum. Halep'e yeni geldik. Hedef tam (özgür) Suriye. 13 yıldır gelemiyorduk. Bugün geldik çok şükür" ifadelerini kullandı. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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