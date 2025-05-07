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Hakkında 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs İzmir'de Yakalandı

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İzmir'de, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 24 gün hapis cezası bulunan M.E. isimli kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

(İZMİR) - İzmir'de hakkında 14 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda M.E. adlı kişi hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi.

Hakkında, "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 24 gün hapis cezası bulunan M.E, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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