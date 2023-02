Hakkarili iş adamlarından deprem bölgesi için 3 milyon 700 bin TL destek

Hakkari Valisi İdris Akbıyık: "İnanılmaz bir yardım gönderme arzusu var"

HAKKARİ Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'de inanılmaz bir yardım gönderme arzusu olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 3 milyon 700 bin lira bizim iş adamlarımızdan AFAD hesaplarına yatırılmıştır" dedi.

Deprem felaketi nedeniyle düzenlene toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, "Ülkemizde yüzyılın en büyük felaketlerinden biri yaşanıyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Allah'tan şifalar diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurum ve kuruluşları, halkı, milleti ile beraber öncelikle can kayıplarını kurtarmak, depremzede vatandaşlarımıza her türlü ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla seferber olmuş durumda. Kriz masası oluşturuldu. Hakkari halkı da bu çerçevede bir bütün oldu. İnanılmaz bir yardım gönderme arzusu var. Biz şu ana kadar personel, araç, güvenlik korucusu, polis, jandarma, Kızılay, il özel idaresinden araç gereç, özel sektörden birçok araç ve insan unsuru gönderdik. Bütün ülke genelinde kriz merkezleri çalışıyor. Hakkari'de de çalışıyor. Kriz masasında Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Halil İbrahim Köroğlu görevli. Hakkarililerin inanılmaz bir yardım yapma arzusu var. Şu ana kadar 3 milyon 700 bin lira bizim iş adamlarımızdan AFAD hesaplarına yatırılmıştır. Bunun haricinde de biz kampanya başlattık. Yardımlarımız devam ediyor. Bölgeye her türlü malzemenin bulunduğu yardım kolileri de gönderdik. Yardımlar gelmeye devam ediyor" dedi.

Toplantıya vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, STK temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.