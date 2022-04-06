Hakkari zabıtasından denetim

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Ramazan ayı boyunca alışverişini daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için market, fırın, pastane ve unlu mamulü üretim ve satış yerinde denetimlerini arttırdı.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekiplerce yapılan denetimlerde ekmek gramajı ölçülerek işletmelerin iş yeri açma, çalışma ruhsatı kriterleri ve temizlik konusunda kurallara uyup uymadıkları, satılan ürünlerin etiket ve hijyen kontrolü yapıldı. Her türlü ürünün kasadaki fiyatı ile etiket fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol eden ekipler, denetimler esnasında ürünlerin üretim yeri, işletmede çalışan personel, gıda ile temas eden malzemelerin uygunluğu, depolama koşulları, haşere ile mücadelede alınması gereken tedbirler hakkında da bilgilendirme yaptı. - HAKKARİ