Hakkari yerel: Yüksekova'da 'Yarım ay' güzelliği - Haberler

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Hakkari yerel: Yüksekova'da 'Yarım ay' güzelliği

Hakkari yerel yerel haberine göre Yüksekova'da 'Yarım ay' güzelliği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görülen hilal şeklindeki yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle mest etti.

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Yüksekova'da 'Yarım ay' güzelliği

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görülen hilal şeklindeki yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle mest etti.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde beyaz ve kızıl renkte büyük bir şekilde dağların üzerinden çıkan hilal şeklindeki yarım ay hayran bıraktı.

Kızıl ve beyaz rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, hemen telefonlarına sarılarak fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Ayın her halinin güzel olduğunu diyen İslam Geçirgen isimli vatandaş, "Her gün Yüksekova semalarından güzel bir hilal görüntüsüyle karşı karşıyayız. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü sunmaktadır. Hayran kaldık. Doyasıya izleme keyfine vardık kesinlikle" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

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