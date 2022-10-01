Hakkari yerel: Hakkari'de 'Kadına El Kalkamaz' projesi tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından "Kadına El Kalkamaz" sloganı adı altında başlatılan proje Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlara anlatıldı.

İçişleri Bakanlığının "Kadına El Kalkmaz" sloganı ile Türkiye genelinde başlattığı projede, 5 milyon erkeğe bilgilendirme çalışması yapılması hedefleniyor. Bu çerçevede Hakkari Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNIM) ekipleri tarafından Çukurca ilçe merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu pazaryeri, meydan, umuma açık yerlerde vatandaşlara "Kadına Yönelik Şiddet" hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışması yaparak broşür dağıtıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, "Eğitim ve bilgilendirme çalışması çerçevesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı resmi daire girişlerine "Kadına El Kalkamaz" sloganının yer aldığı afişler asılarak farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. İlimizde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele Aralık ayına kadar hedeflenen 20 bin kişiye ulaşıncaya kadar devam edilecektir" dedi. - HAKKARİ