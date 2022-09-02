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Hakkari yerel: Hakkari'de iki semt ilk defa asfalta kavuştu

Yerel Haberler

Edinilen Hakkari haberine göre Hakkari'de iki semt ilk defa asfalta kavuştu Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye tarafından ilk defa asfalta kavuşturulan Karşıyaka Mahallesi Çalge semtinde yürütülen bitümlü sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Hakkari'de iki semt ilk defa asfalta kavuştu

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye tarafından ilk defa asfalta kavuşturulan Karşıyaka Mahallesi Çalge semtinde yürütülen bitümlü sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu ve Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile Karşıyaka Mahallesi Çalge semtinde yürütülen bitümlü sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Mahalle Muhtarı H. Nedim Kanat, asfalt firması sahibi ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Vali Akbıyık, yanına gelen çocuklara da kitap hediye etti.

Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, ildeki hizmetlerin devam ettiğini söyledi. Hakkari'nin değişip dönüştüğünü söyleyen Vali Akbıyık, kentte bir taraftan parke taşı diğer taraftan ise asfalt çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı H. Nedim Kanat ise Hakkari Belediyesinin çalıştığını belirterek, "Valimizin katkılarıyla Allah'a şükür Karşıyaka Mahallesi Çalge yolu asfalta kavuştu. Mahallemiz kentin ilk yerleşim yerlerinden biridir. İlk defa toprak yoldan kurtarılıp asfalta kavuşturuluyor. Çalge ve Pirodan semtindeki asfalt yoldan yaklaşık 5 bin hane faydalanacaktır. Mahalle yolumuz güzel bir görünüme kavuştu. Aileler bunun sevincini yaşıyor" dedi.

Mahalledeki çocuklar ise toz toprak olan yolda kurtulduklarını, asfalt yolda dolaşmanın sevincini yaşadıklarını belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Yerel

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