Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari yerel: Hakkari'de Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Yerel Haberler

Hakkari yerel: Hakkari'de Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Hakkari haberine göre Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle etkinlik düzenledi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle etkinlik düzenledi.

23 Nisan İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Okul Müdürü Yakup Sevmiş, jandarma ekipleri ve öğrenciler katıldı. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu öğrencilere slayt gösterimi ile hayvan sevgisi sonumu yaptı. Cindioğlu, "Hayvanlarda bizim gibi can taşıdığı için onlarında yaşam hakkı vardır. Onun içindir ki dünyayı onlarla beraber yaşamamız gerekir. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Yapılan sunumun ardından Vali Yardımcısı Kasımoğlu ve beraberindekiler, öğrencilere kek, meyve suyu ve çikolata ikramında bulundu. Jandarma ekipleri de öğrencilere hayvan sevgisini aşılayan çok içerikli kitaplar hediye etti.

Okulun bahçesinde devam eden etkinlikte İl Jandarma Komutanlığının 'Boyut' isimli arama kurtarma köpeği bir gösteri yaptı.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen programdan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Hakkari Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title